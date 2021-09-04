الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....17 - محمد الحنفي

2021/09/04 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي تخلف جماعاتنا نتيجة لاعتماد الفساد الجماعي:.....111) والفساد الجماعي، الذي تمارسه المجالس الجماعية، وكل الأقسام، والمصالح، في الإدارة الجماعية، هو الذي يقف وراء تخلف جماعاتنا الترابية: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وخاصة، في الوسط القروي؛ لأنه من المفروض، وانطلاقا من الأموال المرصودة للتسيير، أو للاستثمار، في كل جماعة، بدون أن نجد:ا ـ مد الطرقات، بين الجماعة، ومختلف ال ......





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