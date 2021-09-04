بلقيس تكشف تفاصيل

2021/09/04 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حوالى خمسة أشهر على إعلان الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، تقديمها دعوى خلع لتفريقها عن زوجها، رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف، أمام المحاكم الإماراتية، أوضحت المغنية تفاصيل مطالبتها القانونية والحديث عنها في العلن.

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