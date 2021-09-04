صلاح يحتفي بمرور عقد على حمله قميص منتخب مصر

2021/09/04 | 11:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عبر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، عن اعتزازه بالسنوات التي قضاها في صفوف منتخب “الفراعنة”.ونشر صلاح صورة له بقميص منتخب مصر، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وعلق عليها قائلا:” 10 سنوات وما زال العد”، في إشارة إلى الفترة التي قضاها مع “الفراعنة” حتى الآن.ولم يتمكن صلاح من الانضمام […]

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