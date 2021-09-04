السفارة الامريكية في بغداد تعزي بوفاة محمد الحكيم: كان عنواناً للسلام والمحبة والوئام في ربوع المنطقة

2021/09/04 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت السفارة الأمريكية لدى بغداد، المرجع الديني الراحل محمد الحكيم، بانه كان عنواناً للسلام والمحبة والوئام في ربوع المنطقة.وتقدمت السفارة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بخالص العزاء للأمة الإسلامية والمراجع العظام وبالخصوص … Readmore

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