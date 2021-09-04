2021/09/04 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الأعلام الأمني ، اليوم السبت، عن القاء القبض على 9 أشخاص حاولوا الدخول إلى الأراضي العراقية بطرق غير قانونية.وقالت الخلية في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الإعلام الأمني :القبض على 9 أجانب دخلوا العراق بطرق غير قانونية المركز الخبري الوطني.

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