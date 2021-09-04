اندلاع حريق داخل كرفانات بمستشفى اهلي وسط بغداد

2021/09/04 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اندلع حريق داخل كرفانات تابعة الى مستشفى "التاج" الاهلي في منطقة بارك السعدون بالكرادة وسط بغداد .وذكر مصدر امني :" ان فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لانقاذ واخلاء المرضى والكوادر الطبية ، بالتزامن مع عمليات اخماد النيران لمنع وصولها الى غرفة اسطوانات الاوكسجين القريبة من موقع الحادث "./انتهى9

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