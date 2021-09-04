حريق قرب مستشفى ببغداد

2021/09/04 | 11:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم السبت،اندلاع حريق قرب مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكر بيان للمديرية أن” فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى (التاج) الاهلية في منطقة الكرادة ببارك السعدون“.

واضاف ان” فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإنقاذ واخلاء المرضى والكوادر الطبية بالتزامن مع عمليات الاخماد للنيران ومنع وصولها الى غرفة اسطوانات الاوكسجين القريبة من موقع الحادث “.

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