2021/09/04 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إحباط تهريب ثلاث عجلات دون الموديل في طريبيل » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:04

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تهريب ثلاث عجلات دون الموديل في طريبيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط تهريب ثلاث عجلات دون الموديل في طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).