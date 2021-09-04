الكاظمي يعزي بوفاة المرجع محمد الحكيم الذي وافاه الأجل إثر أزمة قلبية مفاجئة

2021/09/04 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم الذي وافاه الأجل إثر أزمة قلبية مفاجئة.وقال الكاظمي في تعزيته، بقلوب يعتصرها الألم، وتلوذ بالرضا والقبول بقضاء الله جلّ وعلا الذي لا رادّ له، ننعى إلى الأمة … Readmore

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