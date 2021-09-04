الصدر يدعو سرايا السلام الى إطلاق حملة تنظيف واسعة لمحافظة النجف

2021/09/04 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بلدية النجف إلى أطلاق حملة تنظيف “واسعة” للمحافظة.وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر : “حسب ما اطلعت عليه عن كثب، فإن محافظة النجف تحتاج إلى حملة تنظيف واسعة، وبالتنسيق مع بلديتها”، مضيفاُ: … Readmore

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