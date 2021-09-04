2021/09/04 | 11:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار الدولية

السبت 4 سبتمبر 2021 | 11:05 صباحاً | عدد القراءات : 14

كورونا في العالم ...



الوفيات أكثر من 4.5 مليون والاصابات نحو 220 مليون

توفي 4 ملايين و553 ألف شخص حول العالم حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا 220 مليون إصابة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الامريكية في نشرتها اليومية ان الولايات المتحدة ما زالت تحتل المركز الاول كاكثر الدول تضررا بوباء كورونا حيث اصيب نحو اربعين مليون شخص، فيما توفي نحو 658 ألف شخص بالجائحة.

وقالت الجامعة ان الهند جاءت في المركز الثاني من حيث عدد الاصابات حيث سجلت نحو 33 مليون اصابة، جاءت بعدها البرازيل، ثم روسيا، بريطانيا، فرنسا، تركيا..



وكلا من هذه الدول سجل أكثر من ستة ملايين اصابة.

واوضحت الجامعة ان العراق ما زال يحتل المركز الثاني والعشرين في القائمة العالمية حيث سجل نحو مليوني اصابة مؤكدة بالوباء، بالإضافة الى 20.994 حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العالم ... الوفيات أكثر من 4.5 مليون والاصابات نحو 220 مليون) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العالم ... الوفيات أكثر من 4.5 مليون والاصابات نحو 220 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).