2021/09/04 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم السبت،اندلاع حريق قرب مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة وسط بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقاه “المركز الخبري الوطني” ،أن” فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد حادث حريق اندلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إندلاع حريق في مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة المركز الخبري الوطني.

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