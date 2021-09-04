إعلان الحداد الرسمي على وفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

2021/09/04 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الحداد الرسمي اليوم السبت لرحيل المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، انه تقرر إعلان الحداد الرسمي لفاجعة رحيل آية الله العظمى، السيد محمد سعيد الحكيم.

وتوفي المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، في مدينة النجف، عن سبعة وثمانين عاماً نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

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