مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من احد المنازل في البلديات

2021/09/04 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اقدم مسلحون مجهولون، اليوم السبت، على سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها من احد المنازل ضمن منطقة البلديات بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين، أقدموا على سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها من احد المنازل ضمن منطقة البلديات بالعاصمة بغداد.

واضاف المصدر ان "المنزل كان خاليا من ساكنيه".

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