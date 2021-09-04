بعد عام ونصف من بدء جائحة فيروس كورونا.. متى سنتمكن من العودة إلى حياتنا قبل الوباء؟

2021/09/04 | 11:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متى يمكننا العودة إلى حياتنا السابقة للوباء؟ هذا سؤال يريد الكثير من الناس الإجابة عليه.لقد مر عام ونصف منذ أن تم الإعلان رسميًا عن فيروس كورونا جائحة عالمي، وما زلنا لم نقترب من رؤية نهاية لانتشاره.تناقش الدكتورة كاثرين ترويسي، أخصائية وبائيات الأمراض المعدية في UTHealth، كيف يمكن أن ينتهي الوباء ومتى يمكن أن يحدث ذلك

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