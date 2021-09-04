اندلاع حريق داخل مستشفى في بغداد.. واستنفار لايقاف زحف النيران صوب 'اسطوانات الاوكسجين'

2021/09/04 | 11:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، السبت، باندلاع حريق داخل كرفانات تابعة الى مستشفى "التاج" الاهلي في منطقة الكرادة ببغداد.

وقال مراسل NRT عربية (4 ايلول 2021)، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى (التاج) الاهلية في منطقة الكرادة بارك السعدون".

وبحسب مراسلنا فان "فرق الدفاع تعمل على انقاذ واخلاء المرضى والكوادر الطبية بالتزامن مع عمليات الاخماد للنيران لمنع وصولها الى غرفة اسطوانات الاوكسجين القريبة من موقع الحادث".

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