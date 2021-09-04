2021/09/04 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن عدم توفر السيولة النقدية لدى الحكومة الحالية لتوظيف الخريجين ضمن مؤسسات الدولة، فيما أشارت إلى انه سيتم إضافة ملف التعيين في مشروع قانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تبشر الخريجين بإضافة ملف التعيينات بموازنة 2022 المركز الخبري الوطني.

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