حكايات جنون اعتيادي1981(ماركو فيريري):أجمل نساء المدينة - بلال سمير الصدّر

2021/09/04 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر ربما قد تكون استهلالية الفيلم هي اهم ما في الفيلم...أن نطالع بعضا من صفات شخصية مجنونة عبثية تشبه في بعض المقاييس شخصية المخرج نفسه،أذ يختار ماركو فيريري هذه المرة بيلوغرافيا شخصية الكاتب الأمريكي تشارلز بوكوفسكي في اقتباس من كتاب:انتصاب- قذف- معارض،وحكايات جنون اعتيادي،والجزء الفيلمي المقتبس من الكتاب هو سردية متعلقة بالسيرة الذاتية خاصة بالكاتب المدعو في الفيلم تشارلز سيركينغ،ومن الوضح تماما ......





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