الفلسطينيون يتخوفون من الغموض غير البناء في موقف الإدارة الاميركية من الاستيطان - مديحه الأعرج

2021/09/04 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 28/8/2021-3/9/2021إعداد: مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانيتخوف الفلسطينيون من الغموض غير البناء في مواقف الادارة الاميركية الجديدة من الاستيطان ونشاطات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وهو غموض يمكن ان تفهمه حكومة اسرائيل كضوء أخضر لاستمرار نهب الأرض الفلسطينية وسرقتها بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولي ......





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