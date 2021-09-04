2021/09/04 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق أخيرا أضيفت الى المجتمعات الإسلامية حكومة دينية أخرى.



ذلك ما لا يبعث على السرور أو التفاؤل.



الحكومات نوعان: نوع يمثل الناس، أو بالأحرى يدعي ذلك.



نوع آخر يمثل ما هو فوق الناس ويؤكد على ذلك.



هذا النوع يمثل الله أو القضية أو الاستبداد.



وهذه حكومة يبلغ فيها النفاق الحد الأقصى.



لا ادعاء أن النفاق غائب في الحكومات الليبرالية المسماة ديمقراطية والتي تمثّل الناس أو تدعي ذلك، لكن الليبرالية تخفف من الن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهزام الغرب ونجاحه في أفغانستان - الفضل شلق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهزام الغرب ونجاحه في أفغانستان - الفضل شلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).