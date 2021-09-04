الخارجية الإيرانية: على واشنطن التخلي عن إدمان العقوبات

2021/09/04 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني استنكرت إيران، السبت، عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على 4 إيرانيين، بسبب مخطط قالت واشنطن إن طهران سعت من خلاله لخطف صحفية أميركية من أصل إيراني.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، […]

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