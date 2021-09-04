نشوب حريق داخل مستشفى (التاج) الاهلية في الكرادة

2021/09/04 | 11:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم السبت،اندلاع حريق قرب مستشفى أهلي بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكر بيان للمديرية أن” فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى (التاج) الاهلية في منطقة الكرادة ببارك السعدون“.

واضاف ان” فرق الدفاع المدني تبذل قصارى الجهود لإنقاذ واخلاء المرضى والكوادر الطبية بالتزامن مع عمليات الاخماد للنيران ومنع وصولها الى غرفة اسطوانات الاوكسجين القريبة من موقع الحادث “.

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