انخفاض سعر خام البصرة متأثراً بانخفاص أسعار النفط العالمية بسبب اعصار أيدا واتفاق أوبك رفع الانتاج

2021/09/04 | 11:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، بعد تأثر الإمدادات الأميركية بالإعصار أيدا الذي قلص الإنتاج من منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة، واتفاق اوبك + على رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في تشرين الاول المقبل لينخفض خام البصرة … Readmore

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