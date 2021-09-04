2021/09/04 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني شهدت الأسابيع الماضية طرح أكثر من فيلم جديد في دور العرض، وذلك بعد انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائى، و بعد عودة الحياة تدريجياً لدور العرض وشباك التذاكر والذي أصبح يحصد إيرادات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أبرز الأفلام العربية المنتظر طرحها قبل نهاية العام المركز الخبري الوطني.

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