حريق في مستشفى وسط بغداد

2021/09/04 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم

السبت، اندلاع حريق قرب مستشفى أهلي

بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "فرق الدفاع المدني

استنفرت لاخماد حادث حريق اندلع داخل

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