الكاظمي في اسلام آباد لتوقيع مذكرات تفاهم.. واكثر من 300 الف زائر باكستاني يزور العتبات المقدسة سنويا

2021/09/04 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الباكستاني في العراق أحمد

أمجد علي، اليوم السبت، عن زيارة قريبة

يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى

بلاده، موضحاً أن الزيارة ستشهد توقيع

مذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين في

مختلف المجالات

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