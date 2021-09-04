2021/09/04 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تعرضت سفينة الحفر العملاقة (أم قصر) الآن لحريق هائل نشب في قاطع سكن الطاقم، ثم انتشر عبر الممرات والطوابق.وتشير التقارير الاولية ان الحريق يعزا الى الاهمال الذي طغى على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



اكبر سفن الموانئ تتعرض الآن لحريق خطير في ميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

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