2021/09/04 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شيعت كربلاء في موكب مهيب جثمان المرجع الكبير اية الله محمد سعيد الحكيم، قبل ان يعود الى النجف ليوارى الثرى في مثواه الأخير.

وادى المشيعون صلاة الميت على روح المرجع الحكيم، فيما تقدم جموع المشيعين عمار الحكيم وافراد اسرة ال الحكيم.



وكان المرجع محمد سعيد الحكيم قد وافاه الأجل امس الجمعة في مستشفى الحياة بالنجف اثر ازمة قلبية، عن عمر ناهز السابعة والثمانين من العمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تشيع جثمان المرجع الحكيم وتؤدي صلاة الميت في الصحن الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تشيع جثمان المرجع الحكيم وتؤدي صلاة الميت في الصحن الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).