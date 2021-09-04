السيد السيستاني يعزي بوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

2021/09/04 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم المرجع الاعلى السيد علي السيستاني تعازيه بوفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم.

وقال السيستاني في برقية التعزية: تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، مضيفاً ان الحوزة العلمية في النجف خسرت علماً بارزاً وفقيهاً نذر نفسه لخدمة العلم وأهله وخلف تراثاً علمياً جليلاً يحظى بمكانة سامية.

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