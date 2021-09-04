مفوضية الانتخابات توزع 17 مليون بطاقة بايومترية استعداداً لاقتراع تشرين

2021/09/04 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزّعت المفوضية العليا للانتخابات أكثر من سبعة عشر مليون بطاقة بايومتريَّة بين الناخبين.

وقال مدير عام دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بالمفوضية حسن سلمان إنَّ عدد البطاقات البايومترية الموزعة بين الناخبين زاد إلى هذا الحد بعد أن قامت المفوضية بحملة بدأت من آب الماضي وتستمر حتى قبل يوم من بدء الاقتراع، لتوزيعها بجميع الوسائل، متوقعاً زيادة أعداد البطاقات البايومترية الموزعة بين الناخبين نتيجة هذه الحملة.

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