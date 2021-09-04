خبير اقتصادي يدعو لازالة تجاوزات الاحزاب والمسؤولين على المال العام

2021/09/04 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي ، ضرورة وضع خطة اقتصادية دقيقة لازالة تجاوزات الاحزاب والمسؤولين على المال العام وكشف اوجه الفساد المشرع بقوانين جديدة.وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ان" عملية بناء الدولة بكل قطاعاتها بحاجة الى ارادة قوية تستمد قوتها من العراقيين الذين لم يتجاوزوا على المال العام ، ومن هنا فان توسيع عملية ازالة التجاوزات والمخالفات لا بد ان تتوسع لتشمل كل القطاعات ، لتظهر مصداقية الحكومة في تنفيذ القانون على الجميع ".واضاف :" ان ملفات التجاوز على القانون باعطاء امتيازات لمن لا يستحق او غض النظر عن اوجه الفساد المشرع بقوانين ، هي ملفات كثيرة اشار اليها الكثيرون لكن عملية معالجتها ما تزال بطيئة ".واكد :" ان العراق بحاجة (لعبير العراق) لتصحيح ما خرب منذ سنوات ، ويجب على الحكومة الحالية ان تؤسس لهذه المرحلة لتنظيف الدولة بكل مفاصلها ".وتابع : ان "هذه العملية ستمكن الحكومة من إعادة الاموال المنهوبة واستخدام موارد العراق أفضل استخدام ووضع العراق في مكانه الصحيح"./انتهى8

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