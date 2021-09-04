عمل تخريبي يستهدف مجموعة اقفال و خطا ناقلا للماء في البصرة

2021/09/04 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تعرضت مجموعة اقفال وخط ناقل للماء بقطر ٤٠٠ ملم الى عمل تخريبي في منطقة المعقل ، وسط البصرة .وقالت مديرية ماء البصرة في بيان " ان ايادي خبيثة تعمدت غلق الاقفال للقيام باعمال تخريبية ، مما تسبب بتوقف مشروعي المعقل والجبيلة القديم عن الضخ وحدوث شحة ماء في كثير من مناطق المعقل".واضافت :" ان كوادر الصيانة سارعت للعمل على اصلاح الخط الناقل بعد حدوث اضرار جسيمة به و بمجموعة الاقفال".واكدت المديرية انها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين والمخربين للانابيب.ودعت المواطنين الى رصد التجاوزات وابلاغ الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ./ انتهى

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