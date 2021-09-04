2021/09/04 | 11:51 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

السبت 4 سبتمبر 2021 | 11:31 صباحاً | عدد القراءات : 18

إحباط عملية تهريب في منفذ حدودي مع الأردن

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، إحباط عملية تهريب، في منفذ طريبيل الحدودي.

وذكرت الهيئة، في بيان ، أنه "خلال المتابعة والتدقيق لكافة البضائع وأوراقها الرسمية من التصدي لمحاولة تهريب ثلاثة عجلات دون الموديل في منفذ طريبيل الحدودي، ومن خلال إجراءات المطابق والكشف عن العجلات تبين وجود تلاعب في أوراقها الرسمية وكذلك تزوير بأرقام الشواصي".

وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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