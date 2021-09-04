الداخلية تعتقل المتورطين بمشاجرة داخل مستشفى اليرموك

2021/09/04 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة عنيفة جرت داخل مستشفى اليرموك في العاصمة بغداد.

وقال اللواء سعد معن في بيان إن قوة من حماية مستشفى اليرموك في بغداد ألقت القبض على طرفي مشاجرة حصلت داخل المستشفى، بعد أن تم جلب مصابين على خلفية مشاجرة وقعت في حي الفرات، مضيفاً ان قوة الحماية سيطرت على الموقف بالكامل وتحفظت على المتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ووثقت كاميرات المراقبة، داخل مستشفى اليرموك في بغداد، الجمعة، مشاهد من نزاع عشائري.

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