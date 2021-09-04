2021/09/04 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم خطوط آلاسكا الجوية حوافز بقيمة 200 دولار لموظفيها الذين يمكنهم إثبات أنهم قد تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة طيران أمريكية تكافئ موظفيها الملقحين ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة طيران أمريكية تكافئ موظفيها الملقحين ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).