الخارجية الإيرانية تنعى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)

2021/09/04 | 11:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعت الخارجية الايرانية، المرجع الديني العراقي، السيد محمد سعيد الحكيم، الذي توفي في مدينة النجف اثر سكتة قلبية.وقال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان ان “المرجع الحكيم قضى عمره في سبيل الدفاع عن أساس الدين والمذهب ومكافحة الظلم ودكتاتورية نظام البعث”.من جانبه قال إيرج مسجدي سفير الجمهورية الاسلامية لدی العراق انه “بحزن والم […]

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