جهود من الأمم المتحدة للاستمرار في إزالة الألغام بأفغانستان رغم سيطرة طالبان

2021/09/04 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منطقة مرتفعة في يوركشاير مورز الإنجليزية، المشهورة باستخدامها في سلسلة أفلام هاري بوتر، يُمضي بول هيسلوب أيامه في التفاوض مع طالبان.لقد غادر كابول قبل وقت قصير من استيلاء طالبان على البلاد وهو يحاول إيجاد طريقة للعودة لمواصلة عمله في إدارة برنامج الأمم المتحدة لإزالة الألغام.

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