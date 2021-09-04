أفغانستان.. قتلى وجرحى في إطلاق نار خلال احتفالات لطالبان

2021/09/04 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في مستشفى محلي بالعاصمة الأفغانية كابل إن شخصين قتلا وأصيب 12 آخرين بجروح، بعد أن أطلق مقاتلون من طالبان النار من أسلحتهم ابتهاجا.

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