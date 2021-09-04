الأمن النيابية تكشف تفاهمات على شراء أسلحة دفاع جوي وطائرات فرنسية

2021/09/04 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، مضي العراق في التعاقد مع فرنسا على صفقة شراء رادارات الكشف وأسلحة الدفاع الجوي وطائرات الراڤال الفرنسية.وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، في تصريح صحفي، إنه “تم خلال زيارتي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، إلى فرنسا، التفاهم والإتفاق على التعاقد على …

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