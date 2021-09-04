حريق على متن سفينة عملاقة في موانئ البصرة

2021/09/04 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تعرضت سفينة الحفر العملاقة (أم قصر) الآن لحريق هائل نشب في قاطع سكن الطاقم، ثم انتشر عبر الممرات والطوابق.

وتشير التقارير الاولية ان الحريق يعزا الى الاهمال الذي طغى على معظم اقسام هذه الشركة العريقة، وتذكر التقارير ايضا ان سعر هذه السفينة يزيد على ٦٥ مليون دولار.

من جانبها اكدت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، أن الحريق الذي اندلع في ميناء أم قصر تحت السيطرة.

وذكر اعلام شركة موانيء العراق في بيان أن “حريق الحفارة (ام قصر) بسيط وتحت سيطرة فرق الاطفاء ولا وجود لخسائر بشرية”.

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