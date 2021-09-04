الموانئ : حريق الحفارة (ام قصر) بسيط وتمت السيطرة عليه

2021/09/04 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكدت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، أن الحريق الذي اندلع في ميناء أم قصر تحت السيطرة.وذكر اعلام شركة موانيء العراق في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن “حريق […]

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