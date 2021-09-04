2021/09/04 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت دراسة جديدة أن الأخبار الزائفة على فيسبوك حصدت زيارات أكبر بست مرات من تلك الزيارات للأخبار الحقيقية.ووجدت الدراسة، التي راجعها باحثون في جامعة نيويورك وجامعة غرونوبل ألب في فرنسا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة : زيارة الأخبار الزائفة على فيسبوك أكبر بـ6 مرات من الأخبار الحقيقية المركز الخبري الوطني.

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