القبض على 9 أجانب دخلوا العراق بشكل غير قانوني

2021/09/04 | 12:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على تسعة أجانب بتهمة دخول العراق بشكل غير قانوني.وقالت الخلية في بيان، أن “فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت وخلال عملية نوعية نفذها اللواء الثالث مع قسم الاستخبارات بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على تسعة أشخاص يحملون جنسيات أجنبية مع …

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