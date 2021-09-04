الدفاع المدني تكافح حريقاً داخل مستشفى في الكرادة ببغداد

2021/09/04 | 12:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، استنفار فرقها لمكافحة حريق اندلع داخل كرفانات تابعة لمستشفى التاج الأهلية وسط العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، انها “استفرت فرقها لاخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات تابعة إلى مستشفى (التاج) الأهلية في منطقة الكرادة بارك السعدون”.وأضافت أن “فرقها تبذل قصارى الجهود لإنقاذ واخلاء المرضى والكوادر الطبية بالتزامن […]

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