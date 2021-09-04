انتقادات لاذعة لرونالدو: لم يحترم يوفنتوس في وداعه

2021/09/04 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةشنّ نجما يوفنتوس السابقين أليسيو تاكيناردي وسيرجيو بريو، هجوما لاذعا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن "السيدة العجوز"، للانضمام إلى مانشستر يونايتد.وأجمع أليسيو تاكيناردي وسيرجيو بريو على أن كريستيانو رونالدو لم يحترم يوفنتوس، حيث كان بمقدوره الرحيل بطريقة مختلفة وأكثر مهنية.واعتبر تاكيناردي طريقة رحيل رونالدو عن يوفنتوس بـ"المسيئة"، لافتا إلى منشور شقيقته كاتيا أفييرو على "إنستغرام" والذي قالت فيه: "أهلا بك من جديد في اليونايتد...النادي الذي يليق بك".ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن تاكيناردي الذي لعب لصالح "السيدة العجوز" 400 مباراة خلال 13 عاما، قوله: "كان على رونالدو إظهار المزيد من الاحترام تجاه يوفنتوس".

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