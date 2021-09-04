2021/09/04 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقراره في البورصة المحلية لليوم الثالث على التوالي .وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي وهو السعر نفسه منذ يوم الخميس الماضي.واستقرت الاسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار يواصل استقراره في البورصة المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر صرف الدولار يواصل استقراره في البورصة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).