2021/09/04 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اندلعت مواجهات بين عناصر من حركة "طالبان" وعدد من النساء احتشدن امام قصر الرئاسة في العاصمة الافغانية كابل.وذكرت وسائل اعلام :" ان مواجهات نشبت صباح اليوم السبت بين عناصر طالبان ونساء خرجن احتجاجا ضد الحركة ، ما اسفر عن اصابة امرأة بجروح طفيفة".وسبق ان خرجت نساء افغانيات في مظاهرات ضد "طالبان" للمطالبة بحقوقهن، في مناطق متفرقة في افغانستان.وشهدت شوارع ولاية هيرات الافغانية الاسبوع الماضي مظاهرات تطالب باحترام حقوق المرأة ومشاركتها في الحكومة./انتهى9

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