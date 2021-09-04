2021/09/04 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، اختباراتها الرسمية على مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية “التاكسي الطائر”، من شركة “جوبي أفييشن”.وتأمل “ناسا” أن تساهم تجاربها واختباراتها على “التاكسي الطائر” في تعزيز التنقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مركبة المستقبل “التاكسي الطائر” أخر ابتكارات ناسا المركز الخبري الوطني.

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