2021/09/04 | 12:23 - المصدر: عين العراق

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السبت 4 سبتمبر 2021 | 11:59 صباحاً | عدد القراءات : 16

العراق يدخل موجة حر جديدة

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، ارتفاع درجات الحرارة خلال منتصف الاسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة أن "الطقس ليوم الأحد سيكون في المنطقة الشمالية صحواً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، حيث ستسجل درجة الحرارة في بغداد 42، فيما ستسجل محافظات البصرة والناصرية 46 درجة مئوية، وستكون الرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، وتنشط في اقسامها الشرقية (30-40)كم/س ،مسببة تصاعد الغبار ،ومدى الرؤية (8-10) کم، وفي الغبار (5-7)كم، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس فيها صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأضاف البيان أن "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح متغيرة الاتجاة خفيفة السرعة (5-10) کم/س، ومدى الرؤية(8-10)كم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) کم/س، تنشط خلال النهار في اقسامها الشرقية الى (30-40)كم/س،ومدى الرؤية (6-8) كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10-20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

ولفت إلى أن "الطقس يوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الشمالية صحواً ،درجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(10-20)كم/س، تنشط خلال النهار في اقسامها الشرقية الى(30-40)كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) کم.

فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، تنشط خلال النهار في اقسامها الشرقية الى(30-40)كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم".

واشار إلى أن "الطقس يوم الاربعاء سيكون في المنطقة الشمالية صحواً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(10-20)كم/س، تنشط خلال النهار في اقسامها الشرقية الى(30-40)كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) کم.

فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، تنشط خلال النهار في اقسامها الشرقية الى(30-40)كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) كم".

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