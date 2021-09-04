2021/09/04 | 12:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nW82dHo4oRE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي انا افهم من وثيقة الاصلاح قد تم رسم شكل الحكومة والبرلمان القادمة ولا داعي للانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي انا افهم من وثيقة الاصلاح قد تم رسم شكل الحكومة والبرلمان القادمة ولا داعي للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).